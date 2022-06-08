CLASS 5 BASEBALL SEMIFINALS:
@ RIVERSIDE HS (LEESBURG)
GLEN ALLEN VS. NANSEMOND RIVER (10:00AM)
DOUGLAS FREEMAN VS. GRANBY (1:00PM)
CLASS 3 BASEBALL SEMIFINALS:
@ SPOTSYLVANIA HIGH SCHOOL
ABINGDON VS. LAFAYETTE (1:00PM)
CLASS 5 SOFTBALL SEMIFINALS:
@ RIVERSIDE HS (LEESBURG)
STONE BRIDGE VS. GRANBY (10:00AM)
LANDSTOWN S. LANGLEY (1:30PM)
CLASS 6 BOYS SOCCER SEMIFINALS:
@ FREEDOM HS (CHANTILLY)
LANDSTOWN VS. LANGLEY (1:30PM)
CLASS 5 BOYS SOCCER SEMIFINALS:
@ RIVERSIDE HS (LEESBURG)
RIVERSIDE VS. KECOUGHTAN (11:00AM)
DEEP RUN VS. COX (1:30PM)
CLASS 4 BOYS SOCCER SEMIFINALS:
@ CHANCELLOR HS (FREDERICKSBURG)
JEFFERSON FOREST VS. GREAT BRIDGE (9:00AM)
WESTERN ALBEMARLE VS. SMITHFIELD (11:00AM)
CLASS 3 BOYS SOCCER SEMIFINALS:
@ COURTLAND HS (SPOTSYLVANIA)
CHARLOTTESVILLE VS. TABB (9:00AM)
CLASS 6 GIRLS SOCCER SEMIFINALS:
@ JOHN CHAMPE HS (ALDIE)
KELLAM VS. SOUTH COUNTY (11:00AM)
CLASS 5 GIRLS SOCCER SEMIFINALS:
@ BRIAR WOODS HS (ASHBURN)
DEEP RUN VS. FIRST COLONIAL (11:00AM)
BRIAR WOODS VS. COX (1:30PM)
CLASS 4 GIRLS SOCCER SEMIFINALS:
@ CHANCELLOR HS (FREDERICKSBURG)
SMITHFIELD VS. TUSCARORA (1:00PM)
CLASS 3 GIRLS SOCCER SEMIFINALS:
@ COURTLAND HS (SPOTSYLVANIA)
LORD BOTETOURT VS. LAFAYETTE (1:00PM)
CLASS 2 GIRLS SOCCER SEMIFINALS:
@ SPARTAN FIELD (SALEM)
ALLEGHANY VS. POQUOSON (1:00PM)