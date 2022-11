PORTSMOUTH, Va. (WAVY) — Desde el anuncio de la recurrencia de Something In The Water a los cargos anulados de un sospechoso por el tiroteo masivo en la calle Granby, esto es el nuevo episodio de En Punto.

Cada semana, el equipo que está de su lado le presentará todas las noticias que usted debería saber.

Esta semana, Jon Dowding le presenta unas noticias sobre: