Virginia July 2 COVID-19 update: 180 new cases, 4 new deaths reported; 17 new delta variant cases this week

PORTSMOUTH, Va. (WAVY) — Virginia reported 180 new coronavirus cases and four new COVID-19 deaths on Friday.

The Virginia Department of Health also reported 17 new cases of the more contagious delta variant in the past week. The weekly-update database online was updated on Friday showing 67 delta cases cumulatively. 8 of those cases have been in the Eastern region.

Cases have gone up slightly recently but overall remain relatively low (below 200 cases per day) and hospitalizations are still trending down overall. Deaths are still down overall (around 6 per day).

State Metrics

New Cases ( + 180, 680,744 total )

180, ) New Deaths ( + 4, 11,423 total )

4, ) Current Hospitalizations (-34 patients, 247 currently )

) Vaccine doses administered: 9,072,494 percent of population with at least one dose: 59% percent of adults (18+) with at least one dose: 71.2% percent of population fully vaccinated: 50.8% (4,339,684) percent of adults (18+) fully vaccinated: 61.8%



<script type='text/javascript'> var divElement = document.getElementById('viz1625235180127'); var vizElement = divElement.getElementsByTagName('object')[0]; if ( divElement.offsetWidth > 800 ) { vizElement.style.width='750px';vizElement.style.height='1300px';} else if ( divElement.offsetWidth > 500 ) { vizElement.style.width='750px';vizElement.style.height='1300px';} else { vizElement.style.width='100%';vizElement.style.height='2550px';} var scriptElement = document.createElement('script'); scriptElement.src = 'https://public.tableau.com/javascripts/api/viz_v1.js'; vizElement.parentNode.insertBefore(scriptElement, vizElement); </script>

Local cases